Sabe porque é que o seu cão rebola sobre as próprias costas? Motivos podem surpreender

Uma grande parte da comunicação dos cães é feita através da linguagem corporal e deitar-se de costas é um sinal complexo que pode significar muitas coisas (ou nada de especial), como explica um artigo do American Kennel Club.

Saiba então quais os principais motivos para o seu cão rebolar sobre as costas:

O seu cão quer uma festa na barriga

Muitos cães adoram festas na barriga (nem todos!). Deitar-se de costas é uma ótima maneira de o seu cão lhe mostrar o que quer. Mas, antes de assumir que deitar-se de costas é um convite, observe o resto do corpo do seu cão. Se a boca estiver aberta, a língua a sair e os olhos estiverem abertos e relaxados, é provável que apenas queiram uma sessão de festas. Se o seu cão estiver relaxado, continue a dar festas. Mas, se o animal ficar tenso ou parecer desconfortável, provavelmente interpretou mal os sinais, avisa o American Kennel Club.

O seu cão quer brincar

Os cães também se deitam de costas como um convite para brincar, especialmente quando estão a interagir com cães mais pequenos ou cachorros. É uma postura amigável que convida o outro cão a juntar-se e a brincar, referem os especialistas do American Kennel Club.

O seu cão está a ganhar vantagem tática numa brincadeira tipo luta

Só porque um cão se deita de costas durante uma brincadeira não significa que esteja a mostrar submissão. Embora seja frequentemente considerado um gesto de submissão, deitar-se de costas dá ao cão uma vantagem tática durante as lutas. Um estudo científico que observou cães a deitarem-se de costas, especificamente durante brincadeiras, concluiu que os que se deitavam utilizavam essa postura para lançar os seus próprios ataques ou para escapar de mordidas no pescoço.

O seu cão está a mostrar que vem em paz

Os cães também se deitam de costas para mostrar que vêm em paz. Pode ver o seu cão a cumprimentá-lo desta maneira quando está entusiasmado por vê-lo. O corpo mostra-se solto, mexido e a boca fica aberta. O seu cão também pode adotar esta postura se elevar a voz com ele. Está a pedir-lhe que se acalme, dizendo-lhe que não quer prejudicá-lo (mesmo que já tenha destruído a sua almofada), explica o American Kennel Club.

O seu cão está a expressar medo ou ansiedade

Quando os cães estão assustados ou ansiosos, usam esta posição prevenir a agressão. Por exemplo, como explica o American Kennel Club, um cão que não teve socialização suficiente pode sentir-se sobrecarregado na presença de vários cães estranhos e rebolar de costas para manter os outros afastados.

Um cão nervoso ficará rígido e tenso ou a tremer, e poderá urinar enquanto está deitado de costas. Estes são todos sinais de que o seu cão está desconfortável com a situação atual. Considere isto um pedido de ajuda e retire-o do ambiente o mais depressa possível.

O seu cão está com comichão

Uma explicação muito mais simples para o seu cão se deitar de costas é precisar de se coçar. As patas de um cão simplesmente não conseguem alcançar as costas e, por isso, deitar-se na relva ou no tapete é uma ótima maneira de lidar com a pele irritada. Certifique-se apenas de que o seu cão não está a coçar-se em excesso, recomenda o American Kennel Club.

O seu cão está com calor

Os cães também se deitam de costas para regular a temperatura quando estão com calor. Embora os cães transpirem pelas almofadas das patas, arfam para se refrescarem. Mas, como a barriga de um cão tem menos pelo do que o resto do corpo, expô-la à brisa num dia abafado pode ajudar a mantê-los numa temperatura confortável, explica o American Kennel Club.

O seu cão quer espojar-se em coisas malcheirosas

Os cães adoram rebolar de costas em coisas malcheirosas como carcaças de animais mortos, ficando cobertos com o mau cheiro. Ninguém tem a certeza exata dos motivos que levam os cães a quererem cobrir-se com cheiros intensos, mas existem várias teorias, apontadas pelo American Kennel Club. Pode ser uma estratégia predatória deixada pelos seus antepassados lobos, que passa por disfarçarem o seu próprio cheiro de potenciais presas, aumentando o sucesso na caça.

Há ainda a teoria de que os cães fazem isto para levar o cheiro de volta aos membros da sua matilha, um comportamento de "vê o que eu encontrei". E, por último, os cães podem espojar-se de costas em coisas fedorentas apenas porque gostam do cheiro e querem transportá-lo consigo, como um perfume canino.

Como distinguimos todos estes motivos?

Muitas das razões pelas quais os cães se deitam de costas são específicas de cada situação. Mas o contexto não é tudo. Leia também a linguagem corporal do seu cão. Se ele tiver o corpo solto e mexido, tiver a boca aberta e os olhos e orelhas estiverem relaxados, o ato de rebolar de costas estará provavelmente associado a uma emoção feliz.

Caso o seu cão esteja rígido, a tremer, a olhar para o lado ou tiver as orelhas para trás, este gesto está provavelmente associado ao medo. E embora uma cauda entre as pernas seja um sinal evidente de ansiedade, uma cauda a abanar também pode significar muitas coisas. Tem de ler todo o pacote de linguagem corporal e aprender a entender o seu cão.