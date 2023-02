Carnaval Alpalhoeiro, o carnaval mais tradicional do Alto Alentejo

O desfile da Contradança voltou a sair à rua neste domingo de carnaval, floriu e encantou as ruas de Alpalhão, em Nisa. Um desfile de carnaval único, repleto de tradição e genuinidade. Este desfile de carnaval é reposição de um costume centenário baseado em danças e traje tradicional.

As mulheres saem à rua com saia de feltro com aplicação, xailes de merinde ou terylene bordados a matiz, algibeira e avental de cetim, também eles bordados a matiz. O ouro não pode faltar, como sinal de riqueza e beleza.