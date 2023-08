Maior número de separações e divórcios em Portugal ocorre no terceiro ano de casamento

Em Portugal, os casamentos que terminam em divórcio têm uma duração média de 17,5 anos. O nosso país apenas fica atrás de Itália, que lidera o ranking com uma média de 18,7 anos.

Uma estimativa independente do site SugarDaters, especializado em encontrar parceiros, concluiu (com base nos microdados de "Divorces by duration of marriage” do EUROSTAT) que é no terceiro ano de união que ocorre o maior número de separações e divórcios, correspondendo a 4,1% do total em Portugal. Apenas 0,5% das uniões que não dão certo terminam antes do primeiro aniversário de casamento.

Do total, 29,2% das uniões quebram nos primeiros dez anos de casamento. Outros 28,7% separan-se na década seguinte, dos 10 aos 19 anos; 25,3% divorciam-se entre o 20.º e 29.º ano de casados; os restantes 16,8% ocorrem após 30 anos de matrimónio:

• De 0 a 9 anos: 29,2% dos casamentos que terminam em divórcio

• De 10 a 19 anos: 28,7%

• De 20 a 29 anos: 25,3%

• 30 anos ou mais: 16,8%

Estes dados incluem somente os casamentos que resultaram em divórcio ou separação.

Aproveite para ver nas galerías acima dicas e recomendações sobre casamento.