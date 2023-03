‘A Inteligência Artificial (IA) é uma das áreas mais fascinantes e em rápido desenvolvimento da tecnologia moderna. Desde a sua invenção, a IA tem sido utilizada em várias aplicações práticas, desde assistentes virtuais a sistemas de reconhecimento de voz e imagem, passando por jogos e robótica.

No entanto, à medida que a IA se torna mais avançada, surgem também preocupações e debates acerca dos potenciais perigos associados ao seu desenvolvimento. Há quem tema que, se não for utilizada de forma responsável, a IA possa levar à criação de sistemas autónomos que possam ser usados para fins maliciosos, ou mesmo desencadear uma perda de empregos em grande escala.

Neste artigo, iremos explorar a evolução da IA, desde as suas origens até aos dias de hoje, bem como discutir as potenciais ameaças e riscos associados ao seu desenvolvimento futuro’.

Esta introdução que acabou de ler não foi escrita por um ser humano, mas sim pela inteligência artificial de que toda a gente anda a falar: o ChatGPT. Esta ferramenta é um chatbot que interage connosco e aprende a falar como nós. É uma inteligência artificial aberta ao público e em cada uma das milhões de conversas que tem todos os dias aprende a fazê-lo um pouco melhor.

A introdução deste texto foi fornecida pela ferramenta em resposta ao desafio: "Podes escrever-me uma introdução para um artigo sobre o desenvolvimento da inteligência artificial e os potenciais perigos associados a este fenómeno?” Mas, não fique espantado ainda. Isto é apenas uma das muitas funções do ChatGPT: consegue resolver problemas matemáticos, de programação, citar literatura e até mesmo inventar cenários hipotéticos com grande criatividade.

Considere agora a resposta do ChatGPT quando lhe pedimos, por diversão, um hipotético poema de amor escrito por Cristiano Ronaldo para a sua namorada, Georgina Rodriguez:

‘Com o coração cheio de amor e de paixão,

Escrevo estas palavras para a minha musa, minha inspiração,

Georgina, minha amada, minha companheira,

És a luz que guia a minha carreira.

No campo, onde brilho com a bola nos pés,

Sinto a tua presença, o teu amor faz-me mais forte, mais cortês,

Com cada golo que marco, com cada troféu conquistado,

O meu amor por ti, meu doce anjo, tem sido sempre alimentado.

Tu és a minha rocha, a minha fortaleza,

E em cada jogo, o meu coração transborda de tua beleza,

Do teu sorriso, da tua força, do teu carinho,

E é por ti, minha amada, que vou em busca do meu destino.

Juntos, caminhamos de mãos dadas,

E ao teu lado, tudo se torna mais fácil, mais colorido, mais animado,

Georgina, minha rainha, minha alma gémea,

És a razão da minha vida, a minha alegria suprema.

A capacidade de o ChatGPT gerar um poema de amor apenas ligando tópicos que conhece ao seu conceito de poema e de romantismo é louvável, mas não muito criativo.

Vejamos agora um poema de amor que a mesma IA gerou de Cristiano Ronaldo para Lionel Messi:

Nos campos de futebol, sempre fomos rivais,

E éramos admirados pelos nossos feitos monumentais,

Mas além dessa rivalidade, sempre houve um respeito mútuo,

E agora, Messi, meu amigo, o meu amor é fruto.

O fruto proibido, que sempre esteve fora de alcance,

Mas que agora, me aquece o coração como uma chama intensa e exuberante,

Nasceu de uma amizade verdadeira, que ultrapassou as diferenças,

E que cresceu, como um amor que floresce e se mantém.

Sempre fomos os melhores, competindo a cada jogo,

Mas agora, juntos, somos uma equipa, um laço, um abraço,

E mesmo que a rivalidade continue, o nosso amor é mais forte,

É como uma estrela cadente que brilha no horizonte.

Messi, meu amigo, meu rival, meu amado,

És a razão do meu sorriso, do meu coração pulsado,

E mesmo que a rivalidade seja feroz e intensa,

O nosso amor é mais forte, e brilha com uma luz imensa.

Já está convencido? Pense que independentemente do quão realista ou útil esta IA possa ser, está ainda no início da sua vida. O ChatGPT foi disponibilizado ao público em novembro de 2022 e todos os desenvolvimentos que fez à sua capacidade de satisfazer os nossos desejos foram feitos desde então. Quem sabe o que a IA conseguirá fazer em um, cinco, ou 20 anos? O seu crescimento é tão exponencial que o futuro é quase impossível de prever e as possibilidades tão perto do infinito quanto possível. Se isso o entusiasma ou assusta não somos capazes de controlar, mas fique com esta conclusão escrita pelo ChatGPT:

‘Chegamos ao final deste artigo e gostaria de agradecer a todos os leitores que acompanharam esta leitura. Espero que tenham encontrado informação relevante e útil, e que tenha sido uma experiência enriquecedora. Foi com muito prazer que partilhei este conteúdo com todos vocês, e espero que tenha contribuído para uma maior compreensão do tema em questão. Obrigado por dedicarem o vosso tempo e atenção a este artigo, e espero vê-los novamente em futuras leituras’.