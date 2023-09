IPMA alargou alerta de chuva forte, granizo e trovoada a estes sete distritos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou de três para sete os distritos que estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, acompanhada de trovoadas, granizo e rajadas de vento.

O IPMA tinha colocado anteriormente os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga sob aviso amarelo entre as 21:00 de hoje e as 06:00 de terça-feira.

Num novo comunicado, o instituto estendeu o aviso amarelo aos distritos de Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra devido à previsão de precipitação por vezes forte, que pode ser ocasionalmente acompanhada de trovoada e rajadas fortes, em especial na parte litoral dos distritos.

O aviso para estes quatro distritos começou às 10:29 e termina às 18:00 de hoje.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A previsão meteorológica levou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a apelar à população para que tome medidas preventivas.

De acordo com a ANEPC, os episódios típicos das estações de transição, com as primeiras chuvas, são propícios à “ocorrência de inundações urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento”.

A Proteção Civil alertou igualmente para a possibilidade de “ocorrência de cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras”, além de deslizamentos e derrocadas “motivados pela infiltração da água, fenómeno que pode ser potenciado pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais, ou por artificialização do solo”.

A ANEPC apelou ainda a que se tenha especial cuidado na circulação e na permanência junto de áreas arborizadas, com atenção para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte.