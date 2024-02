Devemos mesmo ferver os utensílios de madeira da cozinha? Isto é o que dizem os especialistas

A maioria dos portugueses não dispensa um conjunto generoso de colheres de pau e outros utensílios de madeira na cozinha. Há quem jure a pés juntos que cozinhar com colheres de plástico ou alumínio nem dá o mesmo sabor à comida no final.

Porém, os utensílios de madeira exigem cuidados extra, já que o facto de criarem fissuras naturais leva a que acumulem mais bactéroas. No TikTok, um vídeo de Nicole Jaques, uma influencer autora de várias dicas domésticas, recomenda ferver os utensílios todos os meses.

“Ferva as suas colheres e utensílios de madeira no início de cada mês. Mesmo que os lave à mão ou os coloque na máquina de lavar louça, estes precisam de uma imersão profunda”, recomenda a influencer. “Geralmente eu lavo os meus à mão, pois a máquina de lavar louça normalmente não é recomendada para este tipo de utensílios”, sublinha.

O resultado pode ter ficado viral, mas ferver utensílios de madeira pode não ser uma boa ideia a longo prazo, como escreve o site especializado em cuidados do lar House Digest. Nicole Jaques está correta ao afirmar que estes utensílios podem reter líquidos e bactérias, dado que a madeira é naturalmente porosa e absorve os líquidos com os quais entra em contacto, incluindo água de cozedura de massa, molhos e até líquidos de carnes, que podem originar o crescimento de bactérias e odores na madeira.

De acordo com o site especializado, ferver não é necessariamente a solução para uma colher de pau verdadeiramente limpa e preservada, caso ao longo de anos. A exposição prolongada à água torna a madeira mais húmdia e pode causar fissuras à medida que seca, o que significa que ferver os utensílios com demasiada frequência pode comprometer a sua integridade.

Outro problema ao ferver utensílios de cozinha de madeira é a remoção dos óleos naturais da madeira, o que também pode causar danos.

A maneira adequada de cuidar dos utensílios de cozinha de madeira é lavar à mão. Deve usar-se água quente e um detergente suave. Deve optar por usar uma esponja para remover resíduos de alimentos presos e, uma vez que o utensílio esteja completamente lavado, deve ser secado com um pano de cozinha e guardado.

Parece que este método limpa apenas a superfície, mas não é necessário preocupar-se com bactérias que se alojam com mais profundidade dentro dos utensílios de madeira, escreve o mesmo site. Uma vez que as bactérias estão num nível mais profundo na madeira, não ressurgirão e acabarão por morrer.

Pode ter a certeza de que utensílios de madeira, como colheres, espátulas e até tábuas de corte antigas, ficam suficientemente limpas com uma boa e tradicional lavagem à mão. Pode também usar um óleo específico para utensílios de madeira alimentares, que ajudará a condicionar a madeira, a evitar que crie fissuras e que fique menos porosa.