A sua máquina de lavar loiça está a ficar com cheiros? Veja como a deve limpar

Quem tem máquina de lavar loiça sabe o quão prática pode ser. Em vez de se passarem horas à volta da pia a esfregar pratos e tachos e a gastar água, é só colocar a loiça suja e clicar nuns quantos botões. Mas é importante ter em atenção que tal como outras máquinas de cozinha, é essencial limpá-la.

Como explica Brogan, da página no TikTok @nottheworstcleaner, a máquina de lavar loiça acumula resíduos de comida e gordura com muita facilidade. Para garantir que não avaria e que lava sempre bem a loiça que lá se coloca, é essencial fazer uma vez por outra uma limpeza a fundo no seu interior.

Num vídeo de menos de dois minutos, a Brogan mostra o seu método para garantir que a sua máquina de lavar loiça fica sem cheiros e não deixa resíduos na loiça.

Passo a passo para deixar a máquina de lavar loiça limpa:

1- Comece por retirar as partes amovíveis assim como os filtros e deixe-os de molho em água morna com detergente da loiça. Se não souber como retirar os filtros, confira no manual como o deve fazer.

2- Nos braços rotativos da máquina – que normalmente não são amovíveis – veja se não estão entupidos nem têm sujidade presa. Poderá usar um palito para chegar a áreas mais escondidas.

3- Hora de limpar a máquina por dentro. Evite utilizar detergente de loiça ou mesmo produtos multiusos. Uma boa opção é vinagre de limpeza e uma escova não muito dura, como se pode ver no vídeo.

4- Limpe as partes amovíveis que ficaram de molho com a ajuda da esponja e água corrente.

5- Se tiver uma máquina de vapor, é uma boa opção para passar junto às partes de mais difícil acesso da máquina de lavar loiça, como as juntas da porta ou a zona onde está a esponja vedante. Estas partes muitas vezes acumulam gordura ou mesmo bolor e o vapor ajuda a amolecer, tornando mais fácil de limpar.

6- O último passo é fazer uma lavagem com água quente usando uma pastilha própria para limpar a máquina. Brogan coloca também um copo com vinagre branco e acrescenta bicarbonato de sódio que há quem diga que ajuda a eliminar os odõres.

Confira o vídeo para perceber como pode deixar a sua máquina de lavar a loiça a brilhar e garantir que a sua loiça fica sempre bem lavada.