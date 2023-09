Crédito habitação: O que posso renegociar com o banco?

Com a acentuada subida das taxas de juro e da inflação, a gestão do orçamento familiar ficou mais desafiante. E se tem um crédito habitação indexado a uma taxa Euribor, viu a sua prestação aumentar significativamente no último ano. No entanto, não tem de ficar de braços cruzados. Saiba que pode reduzir os seus encargos através da renegociação do seu crédito habitação.

Antes de dar este passo, saiba o que pode renegociar com o banco onde tem o seu empréstimo.

O que pode renegociar no seu crédito habitação?

Para quem quer reduzir o encargo com as suas prestações de crédito, existem algumas condições que pode tentar renegociar com o seu banco. Entre elas, estão:

- A redução do seu spread

Atualmente, são várias as instituições de crédito que praticam spreads mínimos na ordem de 0,5% em novos contratos. Por isso, normalmente, há alguma margem para baixar o seu spread, mesmo que não seja muito significativa. Contudo, uma pequena redução já vai diminuir o valor que paga mensalmente.

- Num crédito associado à Euribor (taxa variável) pode mudar o prazo do indexante

Se pondera alterar o prazo do seu indexante, saiba que as três opções mais comuns são a três, seis ou 12 meses. Com um prazo mais curto, a sua prestação é atualizada com maior frequência e os aumentos são mais suaves. Em sentido oposto, os prazos mais longos oferecem mais estabilidade. Ou seja, quando o valor da Euribor sobe ou desce, só vai sentir essa diferença uns meses mais tarde, uma vez que a prestação só é atualizada duas vezes por ano (6 meses) ou apenas uma (12 meses). No entanto, em momentos de subida, como acontece atualmente, a revisão pode representar um aumento muito significativo de uma só vez, pesando mais no seu orçamento familiar se não estiver preparado.

- Mudar o regime da taxa de juro

Se não está satisfeito com o regime da taxa de juro associado ao seu contrato, pode tentar renegociar esta alteração com o seu banco. Ou seja, pode mudar de uma taxa variável para uma taxa fixa, ou vice-versa, mas também optar por uma taxa mista. Com uma taxa fixa, a sua prestação mantém-se inalterável até ao final do contrato. Já com uma taxa variável, fica sujeito às oscilações da Euribor, no prazo acordado. Por fim, se optar por uma taxa mista, durante os primeiros anos fica com uma taxa fixa e, após esse período inicial terminar, o seu crédito fica indexado à Euribor.

- Alterar o prazo do crédito habitação

Outra das condições que pode tentar renegociar com o seu banco é a maturidade do seu crédito habitação. Isto significa que é possível aumentar ou diminuir o prazo para pagar o seu empréstimo. Quando diminui o prazo, a sua prestação aumenta. No entanto, os juros vão reduzir, uma vez que vai levar menos tempo a pagar ao banco a sua dívida. Já se decidir aumentar o prazo do contrato, a sua prestação mensal vai diminuir. Contudo, no final do contrato, a fatura total de juros será superior.

- Renegociar produtos associados ao seu crédito habitação

Por fim, ao nível das condições contratuais, pode tentar renegociar o valor dos produtos associados ao seu crédito habitação. Por exemplo, o seguro de vida do crédito habitação e o seguro multirriscos representam, para muitos titulares, um encargo significativo mensalmente. Se conseguir baixar o valor destes produtos, pode ganhar uma folga financeira.

Neste tipo de situações, pode tentar uma redução junto da seguradora parceira da instituição de crédito para não perder a bonificação de spread que obteve. No entanto, nem sempre é fácil conseguir este resultado. Por isso, tem a possibilidade de reduzir este encargo ao mudar estes dois seguros para outra seguradora. Mas tenha atenção que, se está a beneficiar de um spread mais baixo por ter contratado estes produtos, vai perder este benefício. Assim, é importante fazer contas e ver qual é a solução mais vantajosa para si.