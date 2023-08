Quais os rendimentos considerados pelo banco num crédito habitação?

Quando começa a tratar de um processo de crédito habitação, logo na fase de pré-aprovação, o banco precisa de analisar o risco de financiar a compra da sua casa. E, para uma instituição de crédito determinar o nível desse risco, tem de avaliar a sua situação financeira, profissional e a sua taxa de esforço.

No entanto, muitas pessoas têm dúvidas sobre os rendimentos considerados pelo banco num crédito habitação. Para antecipar se reúne as condições básicas para o seu financiamento ser aprovado, neste artigo, conheça quais os rendimentos que contam e os que ficam excluídos.

Rendimentos que entram sempre na análise de uma instituição de crédito

Há rendimentos que entram sempre na análise de risco de um financiamento por parte das instituições de crédito. São estes:

• Os rendimentos por conta de outrem: Se é trabalhador por conta de outrem, a instituição de crédito pede para entregar os seus últimos três recibos de vencimento. No entanto, todos os seus rendimentos enquanto trabalhador dependente são contabilizados devido à análise da sua declaração de IRS e nota de liquidação.

• Rendimentos enquanto trabalhador a recibos verdes: Também os rendimentos enquanto trabalhador independente entram na avaliação de um banco, tendo como base os rendimentos constantes na declaração de IRS. No entanto, as instituições de crédito costumam pedir os últimos seis recibos verdes emitidos.

• Os rendimentos de um trabalho a part-time: Se tem um trabalhado a part-time, além do seu emprego a full-time ou como trabalhador independente, estes rendimentos também entram na determinação do risco do financiamento.

Há rendimentos que entram na determinação do risco, mas não na totalidade

Além dos rendimentos anteriores, existem outro tipo de remunerações que podem entrar nas contas de uma instituição financeira, mas nunca na totalidade.

Por exemplo, se é senhorio, os rendimentos que recebe relativos a rendas são considerados pelo banco. No entanto, apenas 75% do valor bruto das rendas é contabilizado. Como comprovativo, as instituições de crédito pedem, por norma, seis recibos de arrendamento e o contrato de arrendamento da habitação.

Outro dos rendimentos que pode ser contabilizado por uma instituição de crédito é um ato isolado, dependendo do tipo de serviço prestado/profissão e do valor do ato isolado. Contudo, importa salientar que há bancos que excluem este tipo de rendimento na fase de análise.

Rendimentos que podem melhorar as condições contratuais do seu crédito habitação

Por fim, existem rendimentos que podem ser considerados pelo banco para determinar o risco de financiamento na fase de análise aos extratos bancários. Fazem parte destes rendimentos as poupanças, investimentos, entre outro tipo de valores.

No entanto, o peso destes rendimentos reflete-se quase exclusivamente nas propostas feitas aos clientes. Ou seja, se tiver uma quantia significativa em poupanças, o seu perfil enquanto cliente melhora aos olhos do banco. Logo, pode ver o seu spread descer ou ter condições de crédito mais benéficas.

Já em termos de rendimentos de capitais, mesmo que tenham sido declarados na sua última declaração de IRS, não vão ser considerados na sua taxa de esforço. Mas tal como acontece com as poupanças, podem ajudá-lo a obter melhores condições contratuais no seu crédito habitação.