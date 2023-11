Hábito recomendado pelos médicos pode estar a destruir os seus dentes, alerta dentista

Manter o corpo (e a mente) saudável deve ser o objetivo de todos. No entanto, com o dia a dia corrido, nem sempre é fácil fazer tudo para mantermos perfeita saúde. Fica ainda mais difícil quando se conclui que determinados hábitos parecem fazer bem para uma coisa, mas mal a outras.

Uma dentista fez um vídeo a alertar que um dos hábitos mais recomendados e amplamente aceites como essenciais para o nosso corpo poderá, afinal, fazer mal aos dentes. Falamos de beber água.

A dentista Ellie Phillips, que conta com mais de 219 mil seguidores na sua página de TikTok, publicou um vídeo educacional em que explica que ir bebendo líquidos – incluindo água – ao longo do dia pode danificar os dentes porque interfere com a saliva.

“A saliva que temos na boca é o líquido mais cicatrizante”, começa por explicar, citada pelo NY Post. “Pode ajudar a curar os dentes porque está repleta de minerais que são preciosos e também tem proteínas que são necessárias à cicatrização das gengivas”, conclui.

O que acontece é que quando bebemos água todos os dias, acabamos por diluir a nossa saliva e regista-se uma redução da sua eficácia.

A dentista passa depois a explicar que pessoas que bebem líquidos durante o dia, normalmente têm dentes sensíveis, recessão da gengiva e esmalte rachado. Além disso, os dentes são mais frágeis e quebradiços.

“O que as pessoas precisam é de dar à sua saliva tempo suficiente para interagir com os dentes e gengiva”, refere. Para conseguir isto e continuar a ingerir a quantidade de líquidos recomendada pelos médicos, Ellie Phillips sugere que as pessoas tentem beber mais água em períodos limitados ao longo do dia, dando assim tempo para que a saliva acumule na boca.

Outra recomendação dada pela dentista para garantir que se tem uma boa quantidade de saliva na boca é respirar pelo nariz e não pela boca.

Veja o vídeo, em inglês, abaixo.