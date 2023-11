Transforme as suas camisolas compridas em poucos segundos

Nem sempre é preciso ir comprar roupa nova quando se sente que não se tem nada para vestir. Às vezes, em poucos segundos, transforma-se uma peça antiga em algo diferente.

É essa a sugestão da criadora de conteúdos e apaixonada por moda Tina Lindh. No seu Instagram, partilhou o que é chamado de ‘fashion hack’, ou seja, uma dica de moda. Vestindo um top básico e comprido de alças, Tina mostra como é fácil transformá-lo num crop top.

Começando por vestir o top do avesso e com as mangas para baixo, Tina põe depois um soutien caicai e coloca os braços nas alças. O look é complementado com umas calças de cintura subida.

Veja como se faz este truque no vídeo abaixo.