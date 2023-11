Usa cachecol ou lenço? Ensinamos 4 formas diferentes de os usar nestes dias frios

Em dias de muito frio, a roupa quente sai do armário e começa-se a vestir as famosas ‘layers’. Começa-se por uma camisola térmica e umas calças, depois uma de lã, um casaco quente e, para os realmente friorentos, um cachecol ou um lenço. Se costuma pôr o cachecol só à volta do pescoço, temos quatro sugestões muito mais originais para o usar.

Num vídeo partilhado no TikTok que já conta com mais de 5 milhões de visualizações, Thanya da página @thanyaw_ mostrou como pode ser simples dar um toque diferente a um look de inverno com o cachecol.

Partilhando quatro técnicas diferentes, mas muito simples de se seguir, para usar o cachecol ou o lenço, Thanya mostra como é possível elevar um look de inverno só mudando a forma como se coloca o cachecol.

Confira no vídeo abaixo as quatro técnicas.