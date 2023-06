Saiba por que deve abrir a porta do carro sempre com a mão direita

Na estrada, é importante ter noção de que os carros são um perigo e que é essencial cumprir as regras de trânsito para evitar dissabores. No entanto, também estacionados os automóveis podem representar um risco, especialmente para os ciclistas. O simples ato de abrir a porta pode provocar um acidente e é por isso que há um truque para tornar a ação mais segura para todos.

Parece que as portas dos carros são bastante perigosas para os ciclistas. Isto acontece porque quando as pessoas estão a sair do veículo, muitas vezes abrem a porta sem ver com atenção se está alguém na estrada.

O fenómeno de uma bicicleta embater contra uma porta de um automóvel é tão comum que, em inglês, até tem um nome: dooring. Todos os anos, há relatos de centenas deste tipo de acidentes, explica a Reader’s Digest. Foi assim que nasceu o chamado “Dutch Reach” – em português será algo como alcance neerlandês - para abrir a porta do carro.

A recomendação é simples. Se for o condutor e estiver para sair do carro, use sempre a mão direita para abrir a porta. Ao fazer isto, vai obrigar o corpo todo a movimentar-se, fazendo com que a linha da visão passe pelo espelho lateral e pela janela. Isto permite ver se está algum ciclista a passar ou não.

No caso dos passageiros que vão do lado esquerdo do veículo, recomenda-se que usem a mão esquerda para desta forma fazerem o mesmo movimento com o corpo e terem em atenção o ambiente que os rodeia antes de abrirem a porta.

Esta maneira de abrir a porta é particularmente comum nos Países Baixos, um dos países mais amigos das bicicletas do mundo. O movimento, batizado em honra do país, é ensinado desde sempre às pessoas e é já um hábito.