Start-up portuguesa cria solução para reduzir tempo de negociação de propostas comerciais

A start-up portuguesa Value Negotiation Technologies (VN Tech), que desenvolve uma tecnologia para negociação com potenciais fornecedores, recebeu um investimento inicial de 10 mil dólares (9,29 mil euros) do fundo de capital de risco canadiano Loyal VC.

A start-up incubada na UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto revela que o investimento vai acelerar a sua solução de Inteligência Artificial que permite às empresas otimizar a negociação com os potenciais fornecedores.

Combinando inteligência artificial com uma metodologia desenvolvida por si, a plataforma da VN Tech funciona com uma configuração dos agentes de negociação para a compra, sejam eles transportes, matérias-primas, equipamentos ou serviços, com os resultados a apontarem, até ao momento, para uma redução de 90% do tempo de negociação de propostas comerciais com fornecedores.

“A solução da VN Tech contacta os fornecedores e conduz autonomamente as interações negociais de todas as cláusulas relevantes até à obtenção das propostas finais. Este processo não só reduz drasticamente o tempo e complexidade operacional da negociação, entre chamadas telefónicas, emails, folhas de cálculo, entre outros, como melhora o Custo Total de Aquisição ao guiar, ativamente, o fornecedor na otimização do valor total da sua proposta como um todo, dando-lhe feedback imediato e várias opções para otimização”, explica a start-up.

O investimento do fundo Loyal VC, que já apostou em mais de 350 empresas de 60 países, arranca com 10 mil dólares (9,29 euros). No entanto, o valor pode ascender rapidamente aos 200 mil dólares (cerca de 186 mil dólares) e, no futuro, a uma quantia mais avultada, reforça o parque tecnológico do Porto.

VN Tech já realizou pilotos com a Lufthansa

Entre os seus clientes, encontram-se a Mehler Engineered Products, grupo industrial têxtil alemão com significativa presença em Portugal, e que utiliza a plataforma para automatizar negociação de propostas de transportes marítimos.

Mais recentemente, a VN Tech iniciou uma colaboração-piloto com a Lameirinho, empresa têxtil de Guimarães, com o objetivo de ajudar a empresa na automação de processos de negociação de compras.

No passado, a Value Negotiation Technologies lançou um piloto na Lufthansa, de modo a testar negociações automáticas de pacotes de reembolso com passageiros. O sucesso desta operação levou a um aumento da satisfação dos utilizadores em 9:1, levando a uma retenção monetária de 50 a 73% na companhia aérea, e a uma redução do tempo de negociações de semanas para uma mediana de quatro minutos, revela a start-up.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders