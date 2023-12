Brasileiro criou um negócio que ajuda pessoas a comprarem presentes. Faturou 4,6 milhões de euros

Saber escolher um presente para os amigos e familiares nem sempre é uma tarefa fácil. Foi com base nesta premissa que Erik Santana lançou a Vinklo, um marketplace brasileiro que ajuda qualquer pessoa a comprar um presente de forma rápida e simples. A empresa faturou 25 milhões de reais (cerca de 4,6 milhões de euros) em 2023 e espera duplicar o valor no próximo ano.

A ideia surgiu-lhe num momento difícil da sua carreira quando trabalhava para a consultora Bain & Company. Após passar por alguns burnouts, o empreendedor decidiu deixar a empresa e tirar do papel uma ideia que tinha.

Tudo começou depois de ter recebido um convite para ir a uma festa de uma criança, mas não sabia o que lhe oferecer. “Eu não tenho filhos, não sei o que uma criança gosta e, sinceramente, sempre achei este processo de dantes a crianças um fardo. Porém, na época ainda não sabia como mudar isso”, diz Santana.

Outros artigos:

Lacunas de talento são obstáculos para as empresas, revela BCG

Plataforma de crowdfunding imobiliário Urbanitae entra em Portugal e quer atingir 20 milhões no primeiro ano

Uma solução seria adaptar as famosas listas de casamentos para as festas infantis. Porém, ao fazer pesquisas, o empreendedor notou algumas questões sociais que dificultam o processo. A primeira é que, ao incluir uma lista de presentes nos convites de crianças, os pais sentiam que estariam a forçar os seus convidados a dar algo aos seus filhos.

“Para descobrir se era viável o meu produto, liguei para empresas de catering que me passavam a sua lista de contatos de festas confirmadas. Ao ligar para esses números, entrei em pânico. Ninguém queria fazer listas de presentes e aquele foi meu primeiro balde de água fria como empreendedor”, revela.

Assim, em 2018, com o mesmo site que usava para desenvolver as listas, Santana começou a criar convites com a confirmação de presenças para festas, formato que chamou a atenção. Apostou na tecnologia, trouxe o seu primeiro funcionário, que rapidamente se tornou o seu sócio, e colocou o site no topo do ranking do Google para a pesquisa de “convites” e as suas variações.

“Em menos de um ano, já estávamos a fazer 170 mil eventos todos os meses, sem gastar um centavo com marketing”, afirma Santana sobre a empresa que se chamava FestLab. “Foi nesse momento que recebemos uma proposta de investidores como o Canary, que queriam investir no nosso negócio”, acrescenta.

Com o dinheiro para desenvolver o negócio de forma mais rápida, a empresa chegou em janeiro de 2020 aos 210 mil eventos. Dois meses depois, veio a pandemia. Os eventos caíram a pico. Porém, a ideia da plataforma de presentes, que não lhe tinha saído da cabeça, começou a parecer uma opção viável para fugir da falência, que parecia iminente.

Santana começou por criar um marketplace de presentes para casamentos. O projeto correu bem, mas na hora de captar investimento, o empreendedor brasileiro percebeu que não era tão atrativo o suficiente para os fundos de Venture Capital, principalmente devido à sua dimensão.

No início de 2022, o jovem alterou o foco para o mercado de presentes em geral, que movimenta cerca de 250 mil milhões de reais (47 milhões de euros) por ano no Brasil, de acordo com a Confederação brasileira de Dirigentes Lojistas (CDNL). Foi nessa altura que surgiu a Vinklo, sob a umbrella da FestaLab.

Mas como funciona a Vinklo?

“Imagine que quer dar um presente a alguém. Vai a um site de ecommerce, compra o produto e entrega em mãos. Se a pessoa não gostar, não consegue trocar, porque precisa de o contatar para fazer o processo através da sua conta. Caso queira enviar para a casa da pessoa, é preciso ter o endereço e todos os dados corretos. Ou seja, é um processo muito complexo. Com a Vinklo, solucionamos todas essas questões”, explica Santana.

Na plataforma da Vinklo basta procurar por “presente para crianças de dois anos”, por exemplo, para aparecerem as opções mais escolhidas pelos utilizadores. Ao selecionar o produto e ao adquiri-lo, é enviado um link por Whatsapp para a pessoa que tem a opção de o receber em casa, indicando o seu endereço, ou o trocar por outro produto na hora, revertendo o valor em créditos.

Para tornar o negócio viável, a empresa estabeleceu parceria com marcas como Ambev, Magazine Luiza, Ri Happy, Imaginarium e Puket, que hoje fazem parte do portfólio de presentes da Vinklo.

Com pouco tempo de vida, a Vinklo já registou lucros e espera faturar, em 2024, pelo menos duas vezes mais do que em 2023, ou seja, 50 milhões de reais (cerca de 9,3 milhões de euros).

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.