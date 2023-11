Start-up portuguesa põe “centro de saúde” no bolso dos portugueses

Link To Leaders

Liber é um serviço de saúde pessoal e digital que permite tratar, acompanhar e prevenir problemas de saúde comuns e relativamente frequentes, de forma rápida, cómoda e segura.

Através de uma aplicação móvel, disponível 24 horas por dia, todos os dias, os utilizadores podem receber planos de tratamento para as condições clínicas agudas mais frequentes, programas de prevenção e promoção da saúde e ainda resolver necessidades pontuais como a renovação de receitas ou de atestados médicos. A solução é da UpHill, empresa portuguesa que acumula mais de 5 milhões de euros em investimento e trabalha com os maiores hospitais do país.

O funcionamento é simples: cada utilizador escreve, utilizando vocabulário comum, o que sente, acionando automaticamente um mecanismo de triagem inicial de sintomas. Posteriormente é-lhe atribuída uma equipa clínica que, com a informação previamente reunida, vai estabelecer o diagnóstico e desenvolver um plano personalizado.

Em poucos minutos, a pessoa recebe no telemóvel um plano completo que inclui prescrições de receitas ou exames (conforme necessário), recomendações e explicações sobre como proceder. O serviço distingue-se ainda pelo acompanhamento da evolução do estado de saúde ao longo do tempo, isto é, pela existência de um contacto proativo da equipa clínica que permite ajustar o plano de tratamento sempre que necessário.

“A velocidade do serviço e a sua resolutividade – isto é a capacidade que tem de entregar o que a pessoa precisa para resolver um problema de saúde – são características que o distinguem face a outras soluções já existentes no mercado. Tal acontece porque todo o circuito foi desenhado para acelerar a recolha de informação necessária, entregando-a de forma segura e estruturada à equipa clínica. Adicionalmente, a tecnologia de que dispomos permite acelerar o diagnóstico e a criação dos planos de tratamento”, explica Eduardo Freire Rodrigues, cofundador e CEO da UpHill.

No novo serviço, o preço dos planos varia entre os 5€ e os 20€ para a doença aguda. Já no caso dos programas de prevenção e promoção da saúde – que incluem opções como exercício físico, saúde mental, contraceção ou cessação tabágica – o valor varia entre 15€ e 30€.

