Está à procura de emprego? Estas são as 10 competências mais procuradas pelas empresas

Se olharmos para há 10 ou até 20 anos, as competências mais técnicas também conhecidas como hard skills eram as mais importantes para que um profissional progredisse na carreira. Mas os critérios de seleção de talentos mudaram. As soft skills são agora nova moeda do local de trabalho e a nova aposta das empresas.

O Fórum Económico Mundial destacou no seu relatório de competências para o futuro de trabalho de 2023, a partir de uma extensa pesquisa, várias competências interpessoais que estão a ser cada vez mais procuradas pelas empresas e que permitem que os profissionais obtenham rendimentos mais elevados.

“As competências socio emocionais que as empresas consideram mais importantes são a curiosidade e a aprendizagem ao longo da vida, resiliência, flexibilidade e agilidade, e motivação e autoconsciência”, conclui o relatório.

A pesquisa também mostra que as tecnologias emergentes, como a IA generativa, estão a transformar as exigências da força de trabalho e que os empregadores estão a colocar maior ênfase nas soft skills.

Uma análise recente da CashNet USA a mais de 17 milhões de anúncios de emprego nos EUA publicados no Indeed.com identificou as 10 soft skills mais procuradas pelas empresas.

Conheça-as abaixo.

1. Pensamento estratégico

Entre os empregos com salários mais elevados, a soft skill mais procurada é o pensamento estratégico, presente em cerca de 65% dos anúncios. As competências estratégicas – nas quais analisa uma situação e define metas específicas – são uma qualidade necessária não apenas para líderes, mas também para os que procuram a liderança e outros profissionais de alto desempenho.

2. Negociação

As competências de negociação desempenham um papel essencial para tudo, desde fazer discursos de vendas até garantir e finalizar contratos comerciais, procurar a satisfação do cliente, lidar com situações delicadas no trabalho e garantir que ambas as partes concordem mutuamente. Para desenvolver esta competência, pode fazer formação em negociação e comunicação.

3. Persuasão

A persuasão é uma competência de comunicação que muitas vezes pode ser confundida com táticas de negociação. Mas são coisas diferentes. A negociação tem como objetivo permitir que ambas as partes cheguem a um resultado acordado, enquanto a persuasão é útil para fazer com que a outra parte concorde com o seu lado. As duas competências funcionam juntas.

4. Competências de apresentação

Especialmente com o trabalho híbrido, as competências de apresentação são uma parte essencial do seu kit de ferramentas de comunicação. Deve ser capaz de adaptar as suas apresentações para serem envolventes e ao mesmo tempo transmitir as informações certas de maneira concisa, a partir da sua casa ou no escritório.

5. Pensamento crítico

É um componente importante da estratégia e da tomada de decisão. Para pensar criticamente, deve recolher e analisar os factos e usar as suas observações para fazer um julgamento sólido.

Embora essa seja uma qualidade essencial para líderes e gestores, vale para qualquer profissional. Em algum momento pode surgir uma situação em que será obrigado a pensar criticamente. Se souber usar esta competência, vai conseguir demonstrar responsabilidade e autoconsciência.

6. Mentoria

Quando pensamos em soft skills, a mentoria não é exatamente a primeira competência que vem à mente. Mas é uma parte crítica do desenvolvimento e demonstração das suas competências para funções de gestão e liderança. Além disso, demonstra trabalho em equipa e colaboração, e ajuda a melhorar outras competências, como paciência e comunicação, à medida que treina e orienta outras pessoas.

7. Inteligência emocional

A inteligência emocional é definida como a capacidade de compreender e regular as próprias emoções e de se relacionar com os outros. Com base no relatório do Fórum Económico Mundial, essa competência é vista como altamente desejável ​​pelos empregadores.

Alguns indicadores-chave que mostram que tem inteligência emocional: o quão bem escuta e demonstra empatia, como responde e reage aos desafios, como enxerga o fracasso e a sua perspectiva sobre o seu crescimento e desenvolvimento profissional.

8. Inovação

Considera-se um pensador inovador ou criativo? Mesmo que sinta que não tem nada de único para oferecer, tente esforçar-se todos os dias, considerando diferentes abordagens e desafiando sempre suposições e o status quo.

Faça exercícios de brainstorming sozinho e com a sua equipa e tente ver um problema de trabalho de todos os ângulos possíveis, avaliando cuidadosamente os prós e os contras. Pergunte constantemente, mesmo que suas ideias possam parecer bobas em um primeiro momento.

9. Gestão financeira

Não precisa de trabalhar no departamento financeiro da empresa para ter um bom controlo das finanças. Estude, faça formações e, sempre que possível, aprenda com a equipa financeira para entender o que acontece e que papel desempenha para ajudar a reduzir despesas desnecessárias. Aprenda a terminologia básica das finanças empresariais.

10. Resiliência

A resiliência é uma característica demonstrada por quem possui altos níveis de inteligência emocional. Ser resiliente significa que vê as falhas e os problemas com novos olhos. Em vez de desistir ou culpar fatores externos, passe por um período de autorreflexão, analise criticamente a situação e levante-se novamente para tentar algo novo, usando as lições aprendidas.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders