O bê-á-bá linguagem corporal: 6 estratégias para ter sucesso numa entrevista de emprego

As palavras são apenas uma parte do processo de uma entrevista de emprego, pelo que compreender a linguagem corporal vai ajudá-lo a ter sucesso naquele momento, mas também na sua carreira de um modo geral.

Para os especialistas, a linguagem corporal é a soma de todos os sinais que emitimos quando comunicamos, incluindo gestos, postura, contato visual e muito mais.

As seis estratégias abaixo vão ajudá-lo a preparar-se para uma entrevista de emprego e também para qualquer reunião ou conversa que tenha ao longo da sua trajetória profissional.

1. Sintonize a linguagem verbal e não-verbal

De acordo com Jaqueline Farrington, consultora de comunicação norte-americana e também fundadora e presidente da Farrington Partners, empresa que ajuda os clientes a encontrar soluções de comunicação para os desafios relacionados com a transformação digital e mudança cultural, diz que precisamos de ter a certeza de que a nossa linguagem corporal está sincronizada com a verbal, especialmente durante o processo de entrevista de emprego.

Para a especialista, a linguagem corporal é um poderoso indicador de emoção, intenção e significado. “Se as suas dicas não-verbais estão a enviar um significado diferente das suas palavras, há duas conversas a acontecer. Se disser: ‘Estou muito animada com este projeto’, numa voz monótona, enquanto está sentada na cadeira, com os braços cruzados e os olhos percorrendo a sala, a sua linguagem corporal acaba de trair a sua fala. O seu público vai prestar atenção no não-verbal, não nas suas palavras”, exemplifica Farrington.

2. Simule a entrevista

As ações falam mais do que as palavras, mas a linguagem corporal fala mais alto do que tudo o resto, especialmente numa entrevista. Se não sabe alinhar os seus gestos com as suas palavras, pode ser prejudicado por isso. “Um sinal errado durante uma entrevista pode custar-lhe o emprego”, alerta Tonya Reiman, autora do livro “The Power of Body Language” (O poder da linguagem corporal, em tradução livre).

Para Jaqueline Farrington, que também é atriz, o ensaio é a chave para qualquer boa apresentação. Por isso, simule e grave como poderia ser uma entrevista ou apresentação importante. Depois, observe os seus gestos para ter consciência sobre a sua linguagem corporal.

3. Evite movimentos desnecessários

Os movimentos que não estão alinhados com nada do que está a dizer não têm qualquer fundamento. Gestos como agitar as mãos, por exemplo, não ajudam em nada a contar a sua história. As suas palavras precisam de estar alinhadas com as suas mãos, braços e corpo.

4. O contato visual é importante

De acordo com um estudo de 2022 da Harvard Business School, a segurança psicológica (ou seja, passar confiança, conexão e outras emoções positivas) aumenta com o contato visual. Farrington sugere que melhore a perceção da sua autoridade ao fazer um exercício simples: prenda o olhar de alguém entre cinco a sete segundos enquanto fala. O resultado? Maior alinhamento e conexão – as duas chaves para o sucesso numa entrevista de emprego. Outro estudo, de 2016, mostra que o contato visual é considerado um sinal de confiança – um elemento da linguagem corporal determinante para uma contratação.

5. A prática leva à perfeição

Segundo Farrington, 55% de toda a comunicação é não-verbal, por isso é que a linguagem corporal é tão importante. É também por isso que as entrevistas geralmente acontecem cara a cara para que o seu potencial chefe possa ter uma noção da sua linguagem corporal e da sua autenticidade. Então, como pode entender o que a sua linguagem corporal está realmente a dizer? Lembre-se, não pode corrigir ou melhorar algo sem conhecimento. Um amigo, mentor, familiar ou mesmo um consultor de comunicação pode ajudá-lo a ver coisas na sua linguagem corporal que você talvez não se tenha apercebido.

6. Esqueça-se de si próprio

O ensaio e a prática são importantes para que se possa esquecer de si próprio. “Existem regras ocultas no comportamento humano. Só precisamos de saber onde as procurar”, diz a especialista em linguagem corporal Vanessa Van Edwards no seu livro best-seller “Captivate” (Cativar, em tradução livre).

“Você percebe que está confiante na entrevista quando consegue desviar a atenção de si”, concorda Farrington. A prática e a consultoria podem ajudá-lo a construir confiança. Mas como saber se sua atenção não está voltada para si durante a entrevista? Fica curioso, faz perguntas e transforma o que poderia ser um interrogatório numa conversa? Percebe que não está a falar do seu currículo, mas sim da sua relevância? Está a descrever o que já fez ou fala sobre como pode ajudar agora? Quando a curiosidade entra na conversa, então significa que está na direção certa.

