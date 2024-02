Quer começar uma carreira nesta multinacional? Candidaturas para programa de estágios já abriram

Link To Leaders

A L’Oréal Portugal está à procura de estudantes universitários e recém-licenciados que queiram estagiar nesta gigante do setor da beleza. Os estágios terão a duração de 12 meses e estão ligados a áreas tão diversas como comunicação, vendas, recursos humanos, legal e inovação.

“Estamos entusiasmados por, mais uma vez, abrir as portas aos talentos emergentes que desejam fazer parte da família L’Oréal. O nosso programa de estágios é uma plataforma que permite aos jovens profissionais crescerem e prosperarem numa indústria dinâmica e inovadora”, sublinha a diretora de relações humanas da L’Oréal em Portugal, citada em comunicado.

Os interessados devem apresentar as suas candidaturas no site da empresa, sendo que a L’Oréal está à procura de universitários ou recém-licenciados com menos de um ano de experiência, que sejam fluentes em inglês, tenham boas competências de comunicação, e sejam “sensíveis aos números, às tendências e à beleza”.

“O programa de estágios destina-se a estudantes universitários e recém-licenciados que demonstrem paixão pela indústria da beleza, criatividade e uma mentalidade inovadora”, salienta a gigante.

