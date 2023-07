Está à procura de emprego? Não pode perder esta feira virtual depois do verão

A feira de emprego virtual terá lugar no dia 11 de outubro, é destinada a empresas, de todos os setores, que procurem diferentes perfis de candidatos e pretendam trabalhar o seu employer branding.

Consciente da atual escassez de talento que se faz sentir no país e que tem vindo a ser potenciada por movimentos como “The Great Resignation” e o mais atual “Career Cushioning”, o Alerta Emprego lança a última edição do ano do Job Summit. A feira de emprego virtual, que terá lugar dia 11 de outubro, das 09h00 às 20h00, é destinada a empresas de todos os setores que procurem diversos perfis de candidatos e pretendam trabalhar o seu employer branding.

As empresas participantes terão oportunidade de conversar ou até ter entrevistas com os candidatos em tempo real, através de salas de chat ou vídeo, divulgar ofertas de emprego e receber candidaturas. Por outro lado, de forma a partilharem conhecimento, as empresas desenvolverão webinars e apresentações ao vivo para os candidatos e terão ainda stands personalizados com diversos conteúdos - vídeos, imagens, documentos, etc.

Todas as organizações que se queiram inscrever e que o façam até 31 de julho, na fase de Early Bird, terão acesso a 25% de desconto e benefícios como a oferta de pacotes de anúncios para o Job Summit, no âmbito da campanha referente aos 10 anos do Alerta Emprego.

Segundo Joana Piteira, General Manager do Alerta Emprego, “a escassez de talento tem vindo a afetar bastante o mercado empresarial e por vivermos de perto as necessidades das empresas, não podíamos deixar de realizar esta última edição generalista do Job Summit em 2023. Temos conseguido resultados bastante interessantes nos últimos anos, quer do ponto de vista das empresas, como dos candidatos. E mais uma vez, o nosso objetivo este ano continuará a ser o de reunir o máximo de empresas e talento possível, para que possamos não só continuar a promover em ambas as partes um sentimento de realização, como também permitir que consigam suprir as suas necessidades de recrutamento”.

Até à data existem já várias empresas confirmadas, nomeadamente, a Clan by Multipessoal, BNP Paribas, Adecco, Eurofirms, ENERCON, EDP, Finders by Alerta Emprego, RE/MAX Vantagem, INTELAC, CLUB MED, Leroy Merlin, Kelly Services, Exército Português, ERA Master, Easygest, Plateform. Todas as restantes que se queiram inscrever, podem fazê-lo através do site do evento, conhecendo todas as informações sobre a iniciativa. As inscrições para candidatos abrirão em setembro.

Em edições anteriores, o Job Summit Generalista reuniu uma média de 6660 candidatos registados, cerca de 270 de candidaturas por empresa, 52 candidaturas por anúncio e ainda uma média de 889 visitas aos stands por empresa. Este ano a expetativa é superar estes resultados e reunir mais de 30 empresas, cerca de 7 mil candidatos registados e realizar até 8 webinars live.

Este artigo de opinião foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders