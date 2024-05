Lidl tem o 'mini ar condicionado' portátil que todos queremos por menos de 15 euros

Não vamos esperar que cheguem os dias de calor insuportáveis, em que todos correm a comprar ventoinhas e ventiladores. Já estão disponíveis no Lidl os pequenos climatizadores de ar portáteis que parecem mini ares condicionados e que funcionam à base de água. Podem ser levados connosco de divisão para divisão, para a casa de férias, para o quintal, para acampar, para um piquenique.

Com três configurações de velocidade do ar disponíveis, este pequeno aparelho refresca no imediato. Só precisa de água para mudar o ambiente: o climatizador do Lidl funciona com um depósito de água com capacidade máxima de 700ml, podendo assim funcionar até sete horas contínuas.

Além disso, com uma luz ambiente LED ajustável em sete cores diferentes, incluindo um modo de mudança de cor, pode criar a atmosfera perfeita para qualquer quarto ou sala. Tem, por exemplo, uma tonalidade para relaxar ou uma cor mais vibrante em modo festa.

Da marca Silvercrest, este climatizador ainda humidifica o ar com água pura, garantindo um ambiente mais saudável e confortável. A sua portabilidade é outra vantagem. Tem uma pega e é tão fácil levá-lo para todos o lado, mesmo fora de casa. Mas, e onde o ligamos? Este pequeno aparelho é alimentado por um adaptador de corrente principal com porta USB-C, por isso pode recorrer a uma ‘power bank’, quando não tiver eletricidade disponível.

O climatizador tem um consumo muito reduzido, de apenas 10W, tornando-o eficiente e amigo do ambiente.

Percorra a galeria acima para ver.