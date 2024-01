Ambiciona ser promovido? Três dias por semana no escritório são suficientes

Se quer ser notado pelas chefias, e tentar a tão desejada promoção, basta marcar presença na empresa apenas alguns dias por semana. A ideia é defendida por Nicholas Bloom, economista e professor da Universidade Stanford, que explica que os colaboradores que estão na empresa, nem que seja apenas os tais três dias, aumentam a probabilidade de falar diretamente com a administração, quer através de reuniões presenciais quer em simples conversas de ocasião.

Numa publicação no The Wall Street Journal, o economista refere que, ao que tudo indica os executivos parecem acreditar que o fato dos funcionários irem ao escritório demonstra que se preocupam mais com trabalho. Fundamenta a sua “teoria” remetendo para uma pesquisa, realizada pela consultora Resume Builder junto de 1.190 funcionários, segundo a qual, nos Estados Unidos, apenas 42% dos profissionais totalmente remotos tiveram uma promoção em 2023, em comparação com 54% dos trabalhadores híbridos e 55% dos profissionais que vão à empresa todos os dias.



Outra pesquisa da KPMG (com 1.325 CEO), mostra que cerca de 90% dos executivos pretendem recompensar os trabalhadores que vão presencialmente ao escritório com melhores atribuições, aumentos ou promoções.

