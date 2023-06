É isto que tem de fazer para ter a roupa sem vincos sem usar o ferro de engomar

Sejamos francos: passar a roupa a ferro implica despender muito tempo, suportar calor, estar em posições desconfortáveis e gastar energia. Por isso, cada vez mais pessoas optam por adotar estratégias e truques para engomar o mínimo possível.

No vídeo que se segue, Adriana Fernandino, influencer que dá dicas domésticas no Instagram através na sua página brincando_de_casinha e que conta com mais de 500 mil seguidores no YouTube, explica como borrifar as peças de roupa com esta mistura fácil de fazer vai deixá-las sem vincos e frescas.

Vai precisar de:

1. Uma tampa de amaciador de roupa

2. 150 ml de água

3. 100 ml de álcool

Veja no vídeo como fazer: