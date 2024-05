Esqueça os produtos caros: é assim que a sua roupa vai sair perfumada da máquina

Não faltam no mercado produtos para a roupa que prometem deixá-la a cheirar bem. Mas, se não quer adicionar mais despesas e químicos ao processo de lavagem, saiba que existe uma receita com ingredientes caseiros que é bastante mais económica e tem resultados imediatos e duradouros.

Este truque pode ser usado com total segurança, já que não tem consequências para a máquina de lavar. No lugar do amaciador, use vinagre branco misturado com umas gotas de óleo essencial do aroma que preferir. A edição colombiana do jornal El Pais recomenda lavanda ou limão, por serem fragrâncias frescas perfeitas para as peças de roupa.

A solução que deve utilizar deve ter uma quantidade de 10 a 30 gotas do óleo essencial para uma chávena de vinagre branco-

O mesmo artigo do El Pais ressalva que é importante fazer um primeiro teste, pois algumas pessoas podem apresentar reações alérgicas ao vinagre. Porém, o vinagre branco tem propriedades desodorizantes e desinfetantes, fazendo dele um grande aliado para a limpeza da casa e também da roupa.