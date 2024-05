Coisas que podem ser lavadas na máquina da roupa e que (provavelmente) não sabia

Uma das especialistas da Good House Keeping, conta de Instagram especializada em limpezas domésticas que tem mais de um milhão de seguidores, explica que há uma série de objetos em nossa casa que podem ser lavados na máquina de lavar roupa, sendo que a maioria de nós nunca se lembraria de o fazer.

“O maior erro que está a cometer com a sua máquina de lavar roupa? Não usá-la o suficiente! Aqui, no nosso laboratório de limpeza mostramos-lhe todas as coisas improváveis que podemos lavar na máquina. Lembre-se sempre: ciclos de roupa delicada são os seus melhores amigos”, pode ler-se na publicação.

Veja abaixo a lista de objetos que pode lavar na máquina: