Se evita estacionar de lado entre dois carros, aprenda já estes dois truques!

De acordo com o vídeo da conta do especialista em condução Dashishuoche, que conta com mais de um milhão de seguidores no TikTok, basta seguir estes passos simples:

1. A primeira coisa a fazer é alinhar o nosso espelho retrovisor com o do carro que ficará estacionado à nossa frente.

2. De seguida, rodamos o volante na totalidade e fazemos marcha-atrás para entrar no lugar até alinhar a traseira do nosso carro com o farol esquerdo do carro de trás.

3. Quando isso acontecer, devemos rodar o volante no sentido contrário e continuar em marcha atrás até o puxador da nossa porta de condutor coincidir com o lancil do passeio ou traço na via.

4. Por fim, é só alinhar as rodas e já está!

Veja no vídeo como fazer: