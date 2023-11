Tudo o que precisa para que o evento de Natal da sua empresa seja memorável

Link To Leaders

Um evento de Natal é uma oportunidade única para qualquer empresa fortalecer os laços com os seus funcionários e até com clientes e parceiros de negócio. Além de promover o espírito de equipa e um clima descontraído de convívio, este tipo de iniciativa fortalece a própria identidade corporativa.

A Omnitel, empresa especialista em Marketing, Retail, Outsourcing, Design e Eventos, partilha os 10 mandamentos que o vão ajudar a planear um evento natalício memorável e de sucesso. Vamos a isso?

Reservar um espaço com antecedência: No caso do evento corporativo de Natal, a pressa em reservar o local não se justifica apenas pelo habitual elevado número de convidados, mas também pela normal indisponibilidade de datas disponíveis para realizar eventos nessa época;

Optar por locais de fácil acesso: É importante escolher um local de fácil acesso, bem situado a nível de localização e com transportes públicos nas proximidades;

Apostar numa refeição de qualidade: A variedade de propostas gastronómicas que podemos encontrar atualmente possibilita a escolha de diferentes opções para surpreender os convidados. As alergias e intolerâncias alimentares devem ser tidas em conta para que todos os presentes desfrutem da refeição;

Adequar o evento aos valores corporativos: É crucial ter em conta o perfil dos colaboradores e aproveitar o momento para reforçar os valores ou mensagens chave da empresa junto dos mesmos;

Atribuir uma temática ao evento: Atribuir um tema ao evento corporativo de Natal é uma boa ideia para despertar o interesse dos colaboradores e incentivar um maior relação e conhecimento entre todos;

Apostar na diversão: Num evento corporativo de Natal, a festa e diversão não podem faltar, já que este é um momento propício para conhecer melhor os colegas fora do âmbito habitual do trabalho;

Procurar elementos surpresa: Seja através da decoração, das atividades programadas ou das refeições, é importante pensar em pequenos detalhes que surpreendem os convidados;

Criar uma hashtag (#) para o evento: Tanto para incentivar a interatividade no dia, como a partilha de memórias depois deste, é importante criar uma hashtag personalizada para o evento;

Considerar a estética e a beleza do evento: Num mundo dominado pelos formatos de vídeo e fotografia e pelas redes sociais, é importante que tanto o local escolhido para o evento quanto a disposição e configuração dos elementos e atividades sejam cativantes;

Pensar além do evento: Embora o evento corporativo de Natal geralmente gire em torno da presença dos colaboradores no dia, é conveniente ter em consideração os compromissos familiares dos mesmos.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.