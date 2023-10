Esta empresa leva-lhe um pequeno-almoço de hotel a sua casa

Leonardo Mariano, contabilista com um MBA em Gestão de Negócio pela Universidade Católica de Brasília-Brasil, decidiu tentar a sua sorte e mudar-se para Portugal em 2019.

Movido pela paixão de empreender, lançou no mercado português, há quatro anos, a Breakfastaway, que proporciona aos clientes de alojamento local, hotéis e residentes uma experiência de pequeno-almoço de hotel onde quer que estejam.

“Entregamos ao cliente uma experiência gastronómica de um pequeno-almoço de hotel na sua casa, escritório ou alojamento local de Norte a Sul do país”, explica Leonardo Mariano ao Link to Leaders.

A start-up disponibiliza menus para todos os gostos, desde o tradicional pão e croissant até os ovos mexidos e panquecas. Os interessados podem ainda personalizar a oferta com uma mensagem ou um ramo de rosas de madeira.

“O pequeno-almoço tem um papel fundamental no arranque do nosso dia. A Breakfastaway apoia clientes, alojamentos e empresas a apostar numa proposta de valor única, através de um atendimento personalizado e focado no cliente. Connosco a melhor forma de chegar ao coração de uma pessoa é através o seu estômago”, afirma o fundador da Breakfastaway.

Para proporcionar aos clientes uma verdadeira experiência de pequeno-almoço de hotel, “cada box é composta por produtos e ingredientes frescos do dia, selecionados cuidadosamente para assegurar uma refeição deliciosa e nutritiva. É possível personalizar as boxes com produtos locais e regionais, permitindo aos clientes degustar a gastronomia local. Por exemplo, se o cliente está na região do Algarve, os seus hóspedes poderão saborear um Dom Rodrigo ou Folar de Olhão. Por outro lado, se nos deslocarmos para o distrito de Lisboa, não poderá faltar na Box o clássico pastel de nata”, explica o empreendedor brasileiro.

Segundo o fundador, “no mercado B2B crescemos 80% nos últimos 12 meses, atendemos empresas como a RB Espanha e Portugal, Google, Van Ameyde, Nos, EDP, Grupo Naos, Sephora, UCI, Vestas, Ageas, Deloite, Allianz, IAPMEI, ANI, ANACOM, Leroy Merlin, MasterCard, Synergie, Dott, Lenovo, Blip, Inetum, DHL, entre outras”.

A start-up regista já centenas de entregas diárias, sobretudo em Braga, no Porto, em Lisboa e na região algarvia. No ano passado venceu o 5.º Bootcamp da Startup Portimão e promete continuar o seu caminho de crescimento.

