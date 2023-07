Festa de Verão TVI: os casais mais apaixonados da passadeira vermelha

Festa de Verão da TVI: Festa de arromba junta estrelas junto ao Tejo. As fotos de todos os looks

O amor esteve no ar na Festa de Verão da TVI.

As estrelas da TVI estiveram novamente reunidas na festa de verão da estação, que teve lugar no SUD Lisboa, com uma vista magnífica sobre o rio e as luzes da cidade.

Apresentada por Mónica Jardim, João Montez, Sofia Vasconcelos e Zé Lopes, a festa contou com a presença de muitas celebridades, vestidas a rigor para uma noite de glamour, diversão e música.

Pela passadeira vermelha passaram alguns dos casais mais apaixonados da noite. Percorra a galeria para ver como o amor estava no ar nesta noite mágica de verão.