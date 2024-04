Feira de São Mateus vai ter festival de verão e banda The Script é cabeça de cartaz

A Feira de São Mateus, em Viseu, tem centenas de anos de história e continua a reinventar-se de ano para ano. Em 2024, a grande novidade é o festival “Mateus Fest” que vai ter como cabeça de cartaz a banda The Script, conhecida por êxitos tais como “Superheroes”, “The Man Who Can’t be Moved” ou “Hall of Fame”.

Vai ser no dia 3 de agosto que a banda irlandesa sobe ao palco da feira de Viseu, conhecida por ser a maior e mais antiga Feira Popular realizada em Portugal.

Além de The Script, “Mateus Fest” reúne outros nomes consagrados, como Gavin James, Fernando Daniel ou Hubrid Theory. A Feira de São Mateus passa, assim, a integrar na programação este Festival de Verão, com o objetivo de combater uma lacuna que existia no interior do país, em que não se realizava um festival capaz de agregar um público jovem e de jovens emigrantes, lusodescendentes e os muitos turistas que, por altura do verão, visitam a região de Viseu.

Pedro Alves, presidente da Viseu Marca, entidade organizadora da Feira de São Mateus, diz que “Viseu está assim a inovar e a fazer história, ao realizar no interior do país um festival com estas características, em que para além dos concertos, irá ser criado, nesse dia, o ambiente típico de festivais de verão. Já era hora de a região do interior proporcionar este tipo de eventos para os seus jovens e para os muitos visitantes que recebemos no verão. Temos nomes fortes no cartaz deste festival, que nos fazem crer que será um sucesso. A juntar a esta grande novidade, que é o “Mateus Fest”, temos também a celebrar o facto de a Feira de São Mateus ter sido, muito recentemente, eleita a Melhor Festividade Ibérica, nos “Iberian Festival Awards”, como uma grande prova de reconhecimento do nosso trabalho, pelo público. E não podemos, igualmente, esquecer que a Feira tem muito para oferecer, este ano são 39 dias, com muitas propostas variadas e para todos os públicos.

A edição 632 da Feira de São Mateus acontece de 01 de agosto a 08 de setembro, será também marcada pelo intenso e ativo Programa desportivo de “Viseu – Cidade Europeia do Desporto 2024”, em especial a 41ª Meia Maratona de Viseu, a 1ª edição do passeio de BTT Feira de São Mateus e 3ª Edição do Torneio de Padel”.

A edição deste ano dará, ainda, continuidade à certificação de sustentabilidade pela Biosphere Portugal, um processo iniciado em 2023 e que tornou a Feira de São Mateus no primeiro evento do género, em Portugal, a receber a certificação de sustentabilidade.