Cheira a verão na Primark e as novas loiças já são tendência no Instagram

Das limpezas à cosmética, estas são as nossas escolhas na Action

Com uma 'vibe' de calor, estão aí imensas novidades nas prateleiras da Primark, que já nos habituou a olhar para a marca como um pequeno paraíso de artigos de decoração e não só roupa. Agora, começam a surgir vídeos virais com as novidades desta estação.

Trata-se de peças em cerâmica e faiança que deixam qualquer mesa mais gira e que já são tendência para este ano. Há pratos, canecas, castiçais ou ambientadores em forma de morango, laranja ou limão. E são lindos! Há ainda uma linha mais marítima, em tons de azul e com conchas, a invocar diretamente o verão.

Os artigos variam entre os 2,50 euros e os 6 euros.

