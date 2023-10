As melhores dicas de antienvelhecimento das mais belas celebridades

Hoje às 02:03

Os padrões de beleza em Hollywood são extremamente elevados. A pressão de permanecer jovem deve ser insuportável, mas existem inúmeras fantásticas mulheres que não estão a lutar contra o processo de envelhecimento de forma artificial e que continuam absolutamente deslumbrantes. Muitas das mulheres que fazem lembrar a personagem Benjamin Button (que se tornava mais jovem com a idade) ainda nem sequer fizeram qualquer cirurgia cosmética (ou pelo menos é o que dizem).



Qualquer pessoa concordaria que todas as mulheres nesta lista são bonitas, mas muitas delas parecem uns bons 20 anos mais novas do que realmente são. Clique para descobrir os seus segredos.