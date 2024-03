Como as cores afetam nosso humor e até a saúde?

Há 27 min

Por causa do condicionamento cultural e da biologia, as cores que vemos afetam nossas emoções e como nos comportamos. É por isso que pessoas não costumam ficar em quartos coloridos completamente de preto por muito tempo. As empresas estão cientes disso há anos. Por exemplo, se você quer que as pessoas jantem e saiam de um restaurante o mais rápido possível, faça o ambiente ser um laranja neon!

As empresas também usam as cores a seu favor para comunicar sua marca ou o que querem que as pessoas pensem de seu produto. As cores afetam até nossa saúde, para você ter uma ideia. De maneira positiva ou negativa?

Na galeria, saiba mais do poder das cores e como elas fazem a gente se sentir.