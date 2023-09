Descubra o planeta regente do seu signo do zodíaco e a sua importância

Há 3h e 54min

A maioria de nós sabe qual é o seu signo com base no aniversário, mas, além disso, pode ficar um pouco complicado! Para uma visão verdadeiramente esclarecedora do seu mapa astral, também precisa de conhecer o seu signo ascendente, o elemento associado ao seu signo e, especialmente, o planeta pelo qual ele é governado. Cada signo do zodíaco é governado por um planeta ou corpo no nosso sistema solar, e eles têm uma grande influência sobre como as características de cada signo são expressas.

Aprender sobre o seu planeta regente pode dar um significado e uma compreensão completamente novos ao seu perfil astrológico. Clique na seguinte galeria para saber mais!