Ontem às 11:10

Não parecem existir dúvidas, o cão é mesmo o melhor amigo do homem. Cada patudo parece contar com características que tornam-no diferente dos demais, sendo difícil não estabelecer algumas comparações. A Town & Country, por exemplo, fez um ranking com os 25 patudos mais fofos. Acha que o seu cão faz parte da lista?

Clique na galeria e fique a saber a que raças pertencem os cães mais fofos.