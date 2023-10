Fique em forma em 30 dias com sete minutos de exercícios diários

Hoje às 02:02

Vivemos numa era onde o tempo é visto como um bem precioso. Prolongadas horas de trabalho, longos períodos de tempo passados no trânsito, para chegar a casa e ter de cozinhar, limpar cuidar da família e realizar outras tarefas. No meio disto tudo, muita coisa acaba por ficar esquecida, como cuidarmos de nós próprios.

Para seguir um estilo de vida saudável e equilibrado é necessário praticar exercício físico. No entanto, por vezes simplesmente não existe tempo para isso. Escusa de ficar triste com o tempo que costuma perder no ginásio. Fique a saber que é possível ficar em forma com apenas sete minutos de exercícios diários.

Tudo o que tem de fazer é seguir o treino Hiit (Hight Intensity Interval Training). Este programa baseia-se na prática de exercícios, com a máxima intensidade durante um determinado espaço de tempo (cerca de 30 segundos) e também de baixa intensidade durante outro período de tempo (cerca de 15 segundos). São vários os benefícios que este tipo de treino traz, como o aumento da taxa metabólica basal, assim como a melhoria da saúde cardiovascular, entre outros.

