Lembra-se de Christopher Atkins e Brooke Shields no filme 'Lagoa Azul'? Veja como estão agora

3 jan, 11:29

A sinopse do filme ‘Lagoa Azul’, de 1980, é suficiente para adivinharmos que hoje talvez não fosse possível fazer um filme do género. Dois primos (ainda crianças) vêem-se isolados numa ilha, após um naufrágio. Crescem e amadurecem sozinhos, num mundo muito próprio em que se acompanha o despertar da sexualidade de ambos e o desenrolar de uma história de amor, da qual nasce um filho.

Na época, Brooke Shields e Christopher Atkins, que dão vida aos protagonistas, eram adolescentes. Ela com 14 anos e ele com 18. Os atores, hoje com 57 e 62, juntaram-se numa conversa no início de 2023 em que recordam como foi feito o filme e são eles próprios a concluir que hoje nunca seria feito nada semelhante.

“Nunca mais vai ser feito um filme assim”, admitiu a atriz. "Não seria permitido." Christopher Atkins concorda: “Foram feridos animais no filme, espetávamos peixes e todo o tipo de coisas loucas. Crianças corriam nuas pela praia”, recorda.

Os dois atores revelaram que a equipa de produção queria que eles se apaixonassem na vida real, apesar de a atriz ser menor de idade.“Eles queriam desesperadamente que nos apaixonássemos um pelo outro”, conta Brooke Shields. A atriz, que naquela altura nem sequer tinha beijado alguém, não reagiu bem “ao ser forçada a sentir qualquer coisa".

“O que provavelmente foi óptimo para o filme, porque era disso que se tratava”, reage o ator. "Tens de admitir que a química entre nós era simplesmente incrível”, disse à antiga colega. “Houve imensos momentos óptimos e acho que foi muita dessa inocência que transpareceu no filme que fez com que resultasse ainda mais”, explica.

Mas, o ator recorda também que existiram cenas bastante confrangedoras para ambos em que tinham de gravar completamente nus. Além disso, tinham de bronzear-se na praia antes das gravações, mas totalmente nus para não ficarem com marcas no corpo.

“Vestíamos pequenas tiras de roupa e o meu cabelo estava colado com fita cola ao meu corpo para tapar os seios”, recorda Brooke Shields.

Além da questão da nudez, os atores recordaram outros problemas, como quando a atriz interpreta a cena do parto com uma pneumonia e falta de ar. Foram ainda alvo de ferimentos provocados por cavalos, ratos, caranguejos ou insetos.

