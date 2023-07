Mergulhe nas mais belas praias de Portugal

Hoje às 02:01

Já se sabe que Portugal é um paraíso para quem gosta de desfrutar de dias agradáveis na praia. Com uma costa que se estende ao longo de quase mil quilómetros existem opções para todos os gostos.

Se há quem não dispense os calorosos dias de férias no Algarve, há também quem prefira as paradisíacas praias da Serra da Arrábida, que mais parecem ser banhadas pelo Mar Mediterrâneo, ao invés do Oceano Atlântico. Ao contrário do que muitos possam pensar, as regiões do centro e também do norte do país oferecem ótimas opções para quem deseja desfrutar de belas horas de lazer junto ao mar. É preciso não esquecer os arquipélagos da Madeira e dos Açores, que seduzem com a paisagem diversificada.

Com tantas opções, o difícil mesmo é escolher apenas uma. Mas não se preocupe, selecionamos algumas das mais belas praias de Portugal, para que possa escolher aquela que vai ao encontro do seu gosto.

