Mergulhe nas mais belas praias fluviais de Portugal

Portugal é famoso pelas suas belíssimas praias costeiras. Mas enquanto os turistas enchem as praias arenosas do oceano, muitos moradores experientes vão diretos às belas praias fluviais do interior. Siga para o interior para encontrar praias situadas no meio da Natureza selvagem e pitorescas aldeias em pedra, onde é possível nadar longas distâncias sem se preocupar com a rebentação das ondas ou com marés perigosas. O melhor de tudo é que esses locais adequados a famílias felizmente permanecem fora das rotas turísticas.

Interessado(a)? Então mergulhe de seguida nesta galeria para descobrir algumas das mais belas praias fluviais de Portugal.