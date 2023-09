Há 3h e 56min

Toda a gente sabe que fumar é uma das piores coisas que podemos fazer ao nosso corpo. O vício do tabaco é um dos maiores assassinos do mundo hoje. No entanto, o nosso corpo pode recuperar dos danos fatais que esse hábito nocivo lhe causa. Em algumas áreas da nossa saúde, até começamos a recuperar em 20 minutos! Na verdade, o cronograma de recuperação do corpo depois de pararmos de fumar é notável.

