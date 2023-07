Os sinais de que está na hora de mudar de emprego

Hoje às 02:00

Por norma passamos cerca de oito horas por dia no local de trabalho. Uma vez que o dia tem 24 horas e passamos uma média de sete horas a dormir, não deixa de ser surpreendente o número de horas que empregamos no trabalho.



É importante ter um emprego que o deixe feliz e que o leve a chegar motivado todos os dias. No entanto, já se sabe que isso não é fácil e que muitas vezes é preciso aceitar um emprego que não o deixe tão feliz. Afinal, no final do mês existem sempre contas para pagar.



O salário adequado, colegas simpáticos, um trabalho numa boa localização e oportunidades de crescimento na carreira são características que não existem em todos os empregos, mas com as quais muitos trabalhadores sonham. No entanto, é inegável que muitas pessoas passam anos num emprego onde não são reconhecidas, passando anos até que percebam que é altura de mudar. É importante reconhecer os sinais que dão conta de que está na hora de procurar por uma mudança.



