Rihanna no intervalo do Super Bowl

13 fev, 12:27

Rihanna arrasou no intervalo do Super Bowl neste domingo com um espetáculo vibrante, com a grandiosidade a que o evento nos habituou.

Havia muita curiosidade sobre qual seria a companhia da cantora, já que ela própria teria deixado no ar a ideia de “trazer alguém” para o palco. A participação especial na atuação de Rihanna estava na sua barriga, que exibiu com toda a espetacularidade que o momento exigia. Haverá melhor forma de anunciar ao mundo a chegada do segundo filho?

A internet ficou louca e as imagens da reação do pai, o rapper A$AP Rocky, deixou as redes sociais ao rubro!

Veja os vídeos e percorra a galeria para ver os detalhes.