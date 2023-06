Pronovias recebeu críticas por publicar imagem de casamento de duas mulheres. Marca reagiu assim

A marca espanhola de vestidos de noiva Pronovias, que conta com mais de dois milhões de seguidores, fez mais uma publicação com fotografias românticas de um casamento com duas noivas. E o post acabou a ser assunto na imprensa espanhola depois das reações de alguns clientes da marca.

“Hoje, celebramos o amor de Andrea e Mireia, que abraçam a beleza da sua jornada única juntas💛 Parabéns e muitas felicidades ao lindo casal!”, pode ler-se na publicação. Nos comentários, imediatamente surgiram discussões e trocas de argumentos, com alguns seguidores a escreverem mensagens homofóbicas e a deixarem de seguir a página. Por outro lado, registou-se uma giganatesca onda de elogios à marca e novos seguidores surgiram depois de terem conhecimento da polémica.

“Estão a perder seguidores por causa desta publicação? Pois saibam que, por esta publicação, ganharam mais um”, escreveu um seguidor, na linha de vários comentários a felicitar a marca por ter campanhas que celebram a diversidade.

Entretanto, a empresa já reagiu, num comunicado citado pelo El Mundo. “Na Pronovias temos muito orgulho em estar ao lado de todas as pessoas que acreditam no amor, sem diferenciar ninguém por qualquer motivo. Os comentários negativos no nosso último post mostraram que devemos continuar a insistir que 'amor é amor', porque o amor vai sempre vencer o ódio, e os nossos clientes são sempre especiais, sejam eles quem forem”, pode ler-se na missiva.

Já em 2019 a marca celebrou o amor das noivas Jess e Sarah que se casaram em Londres.