Horóscopo semanal: previsões para todos os signos (há um que vai resolver situações amorosas)

As previsões para esta semana, traçadas pelo astrólogo norte-americano Colin Bedell para a revista Cosmopolitan, dão conta de um alinhamento de astros que convida a reflexões profundas sobre as nossas ligações sociais.

Vai ser uma semana propícia a romper com relações e ligações tóxicas e que nos tiram poder, abrindo caminho a uma libertação. A Lua Nova em Aquário na sexta-feira vai incentivar a definição de relações com amigos, com a sua comunidade e esfera política.

Percorra a galeria para ver o que pode esperar dos astros para os signos de Carneiro, Touro, Gémeos, Caranguejo, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.