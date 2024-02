Neste hotel não há tectos nem paredes

Imagine passar uma noite num quarto de hotel com vista para os Alpes Suíços, mas com um pormenor: não há paredes, tetos ou portas. As camas ficam totalmente ao ar livre e o serviço conta com um mordomo à disposição dos hóspedes.

É assim o Null Stern Hotel, que opera, desde 2009, em determinadas alturas na Suíça. O conceito foi criado um ano antes como uma instalação artística num bunker nuclear pelos artistas suíços Frank e Patrik Riklin na comuna de Sevelen. A eles juntou-se depois Daniel Charbonnier, que trabalhava no setor da hotelaria. Juntos transformaram a obra num conceito inovador no ramo hoteleiro, cujo slogan é: “A única estrela é você”.

“Ouvi falar no projeto e, como profissional de hotelaria, vi mais do que uma instalação de arte. Vi um conceito que estava em sintonia com a evolução do que os hóspedes procuravam: estar no centro da experiência”, revelou Daniel Charbonnier à CNN.

O primeiro quarto para reservas foi apresentado em 2009 num bunker na comuna suíça de Teufen.

Em 2016 foi a vez de aparecerem as suítes “Zero Real Estate”, localizadas em espaços idílicos de pequenas comunas e regiões do país, como Safiental, Appenzellerland, Toggenburg e Heidiland. Entre 2017 e 2020, foram registados mais de seis mil pedidos de reservas para as suítes.

Em 2022, Null Stern tinha quatro suítes ao ar livre, que foram colocadas na comuna de Saillon. Três delas ficavam em paisagens rodeadas pelo verde, mas uma delas ficava perto de uma bomba de gasolina. A intenção era fazer com que os clientes pensassem sobre os problemas do mundo, tais como o clima, a economia, a segurança e a igualdade.

As suítes contam com serviço de mordomo, que oferece bebidas e pequeno-almoço aos hóspedes. O preço de uma noite de sono a ver literalmente as estrelas é de 325 francos suíços (aproximadamente 345 euros).

A temporada de 2024 já está a ser preparada, mas ainda não foi revelado o local onde as suítes serão instaladas.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders