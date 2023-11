A aldeia portuguesa quase abandonada que se transformou em destino de sonho

É provável que no Instagram ou TikTok já tenha sido surpreendido com imagens quase cinematográficas desta pequena aldeia portuguesa. É aquela atmosfera leve, fazendo sobressair a simplicidade da vida, que transforma este refúgio num local encantador. É a porta no azulão algarvio que contrasta com a parede tosca muito branca, a oliveira que se ergue num pátio empedrado, o silêncio que quase se ouve nas imagens partilhadas por quem lá vai.

Falamos da Adeia da Pedralva, que nos traz um outro Algarve e que pode ser vivido todo o ano. Esta é uma aldeia rural do concelho de Vila do Bispo e que, ano após ano, foi perdendo os seus habitantes, que outrora chegaram a ser 100.

Os responsáveis pelo estado atual da aldeia encontraram aquele local com apenas nove habitantes originais e a maioria das casas vetadas ao abandono. Entre 2006 e 2008, procuraram os proprietários e herdeiros de cerca de 50 casas em ruínas e conseguiram comprar e recuperar 30. Este projeto levou a que a autarquia investisse na aldeia e recuperasse infraestruturas do espaço público, como iluminação e pavimentação das ruas, respeitando a traça e os métodos de construção típicos daquela zona.

Hoje, a Aldeia da Pedralva tem 26 casas de campo que podem ser alugadas, um restaurante típico com café, piscina comum e forno comunitário. Ali juntam-se amigos, famílias, fazem-se casamentos e podem levar-se os animais de estimação.

