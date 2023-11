Aprenda a fazer um desumidificador caseiro e poupe centenas de euros em aparelhos

Se já sente que os níveis de humidade andam elevados na sua casa, mas não quer gastar muito dinheiro a adquirir aparelhos para cada uma das divisões, temos uma solução para si. Há uma forma de fazer um desumidificador caseiro muito eficaz.

Para fazer esta solução, vai precisar apenas de cinco coisas e quase de certeza que tem pelo menos três destas em casa. É fácil de fazer e vai ajudar a manter as divisões menos húmidas.

Quem ensina a fazer este desumidificador caseiro é a página de TikTok @laurellee901. Vai necessitar de um garrafão vazio, sílica-gel (como o que se usa nos caixotes de areia dos gatos), um filtro, um elástico e película aderente.

Para fazer este desumidificador caseiro, tem apenas de seguir os seguintes passos:

1. Comece por cortar o garrafão vazio ao meio;

2. Coloque um filtro no gargalo do garrafão e prenda-o com a ajuda de um elástico;

3. Coloque a metade com o filtro dentro da outra metade do garrafão com o gargalo virado para baixo;

4. Encha a parte de cima com o sílica-gel;

5. Embrulhe a embalagem com película aderente e faça alguns furos com um palito na parte de cima.

Agora é só colocar este desumidificador onde precisar mais.

Veja o vídeo abaixo para ver como se faz.