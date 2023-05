Esqueça os decotes. Irina Shaik mostra o que é a verdadeira ousadia com look em lingerie e diamantes [fotos]

Todos os olhos estão postos em Irina Shaik depois de ter surgido no Festival de Cannes com um look que combina uma lingerie da Gucci, coberta apenas por uma combinação transparente e adornada com um colossal colar de diamantes.

A modelo russa e ex-namorada de Cristiano Ronaldo explicou à CNN que a moda “evoluiu”. “Esta é uma nova era com uma nova visão, e eu quero aproveitar esta época e visuais diferentes para me divertirr, sentir-me livre e expressar um lado diferente da minha personalidade e criatividade”, disse.

A modelo diz sentir-se hoje “mais confortável” e menos nervosa perante as passadeiras vermelhas. Segundo disse também à CNN, os seus looks arrojados pretendem mostrar uma nova realidade: “Posso ser mãe - posso ser uma mãe que trabalha - e ainda assim mostrar-me, ter estilo e expressar-se", disse.

