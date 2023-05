Sara Sampaio deslumbrou na passadeira vermelha do Festival de Cannes com um vestido cor-de-laranja, assinado pelo estilista libanês Zuhair Murad. “Sonho tangerina”, escreveu no Instagram.

Com penteado do hairstylist Vasco Freitas e joias da Pomellato, a modelo portuguesa não passou despercebida antes de assistir ao filme ‘Monster’, de Hirokazu Kore-Eda.

Veja os detalhes no vídeo e na galeria acima: