Ninguém sabia que Jackie Kennedy fazia isto a todos os seus pares de sapatos

Jacqueline Kennedy Onassis foi um ícone de glamour e é incrível como ainda hoje associamos penteados, óculos escuros, chapéus ou casacos ao estilo da antiga primeira-dama norte-americana, mais conhecida por Jackie.

“Nunca tinha visto uma seleção de sapatos tão deslumbrante! Botas com visual londrino, escarpins de todas as cores, ténis imaculados para as corridas matinais”, disse Kathy McKeon, autora do livro “Jackie's Girl: My Life with the Kennedy Family”, um bestseller ‘The New York Times’. “O closet do quarto estava repleto de roupas do dia-a-dia, todas organizadas de acordo com a cor”, recorda, numa entrevista ao site ‘Town and Country’.

Nesta obra, Kathy McKeon, que foi assistente pessoal de Jackie de 1964 a 1977, revela um detalhe. Jacqueline Kennedy Onassis tinha uma perna ligeiramente mais curta do que outra. A diferença era muito reduzida (pouco mais de 6 milímetros), mas era o suficiente para que um dos sapatos de cada par que tinha na sua coleção tivesse uma cunha desta medida para compensar.

Praticamente ninguém sabia deste detalhe. Mesmo os grandes fãs de Jackie ou os leiloeiros mais atentos aos detalhes desconheciam este ajuste subtil em cada par de sapatos. Estamos a falar de um calço quase imperceptível com um comprimento inferior ao de um grão de arroz. Todos se perguntam, agora, como a própria antiga primeira-dama soube desta tão diminuta diferença de comprimento entre as suas pernas.